بالصور.. شاهد.. تكريم الباحث اليمني سالم بجود باراس

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

تم تكريم الباحث والرحالة الأستاذ سالم بجود باراس بمناسبة خمسون عاماً على التأسيس لمدرسة راس محل بأرياف المكلا ، وللباحث جهود حثيثة وملموسة في تدوين وكتابة وتوثيق بعض من تاريخ سيبان العريق فقد نشر أول كتاب له بعنوان المقدم الشاعر سعيد بن سالم بانهيم المرشدي وشعراء آخرون وعادات وتقاليد من سيبان ،الذي طبع عام ٢٠١٦م وكتاب صوت من الهضبة مقالات وقصص قصيرة ورحلات ،طبع عام ٢٠٢٠م ،وكتاب زبدة الخلاصة في عادات وتقاليد من حضرموت طبع عام ٢٠٢٠م ، وغيرها من الكتب ناهيك عن عدد كبير من المقالات والاستطلاعات عن الهضبة الجنوبية بحضرموت تتحدث عن كل ما يستحق التدوين والكتابة .

يأتي هذا التكريم من باب لفتة من مثقفي وأساتذة مدرسة راس محل للكاتب والباحث باراس ، وموقع اليمن العربي ينفرد بالكثير من المقالات الهامة والرحلات الاستكشافية التي قام بها الباحث ووثقها كتابة في كتابه الموسوم ، صوت من الهضبة لتبقى للأجيال والباحثين والمهتمين بالشأن اليمني وخاصة حضرموت .

قام مدير مدرسة راس محل ( مجمع راس محل حالياً) الأستاذ حسن باعمر باراسين بتسليم درع الشكر والعرفان للباحث باراس والجدير بالذكر يعتبر هذا المدير من خيرة من عرفتهم مدرسة راس محل خدمة وبذل جهوداً يشكر عليها في كثير من الخدمات وتذليل الصعاب لطلابه وموطنيه على حد سواء ، وهو الجندي المجهول الذي يخدم بصمت هذا ما أفاد به الباحث سالم باراس لموقع اليمن العربي .