شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المالديف يفوز برئاسة «الأمم المتحدة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - فاز وزير خارجية المالديف الدكتور عبدالله شهيد اليوم، برئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها المقبلة السادسة والسبعين.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحفي اليوم، تهنئته إلى الدكتور عبد الله شهيد على انتخابه رئيساً للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه للعمل معه مستقبلاً.
وبين أن الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة ستعالج تأثير الوباء عبر الركائز الثلاث لعمل المنظمة " السلام، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان".
من جانبه أعرب رئيس الجمعية العامة الحالي السفير فولكان بوزكير، عن تهنئته لشهيد على انتخابه رئيسا لدورة الجمعية العامة المقبلة.