شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المالديف يفوز برئاسة «الأمم المتحدة» ‏ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاز وزير خارجية المالديف الدكتور عبدالله شهيد اليوم، برئاسة الجمعية العامة للأمم ‏المتحدة في دورتها المقبلة السادسة والسبعين.‏

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحفي اليوم، تهنئته إلى الدكتور ‏عبد الله شهيد على انتخابه رئيساً للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه للعمل ‏معه مستقبلاً.‏

وبين أن الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة ستعالج تأثير الوباء عبر الركائز الثلاث لعمل ‏المنظمة " السلام، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان".‏

من جانبه أعرب رئيس الجمعية العامة الحالي السفير فولكان بوزكير، عن تهنئته لشهيد على انتخابه رئيسا لدورة الجمعية العامة المقبلة. ‏