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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: الاتفاقيات الإبراهيمية كانت إنجازا مهما وندعمها ونرغب في البناء عليها والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021
أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالاتفاقيات الإبراهيمية، واصفا إياها بأنها "إنجاز مهم وندعمه ونرغب في البناء عليها".
وردا على سؤال خلال جلسة استماع بالكونجرس، مساء الإثنين، بشأن اتفاقات السلام المعروفة بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية"، قال بلينكن:" نحن ندعم الاتفاقيات ونريد أن نبي عليها ".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي وقعت الإمارات معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، في خطوة شجاعة أسهمت في دفع البحرين والسودان والمغرب إلى نهج ذات الطريق، الأمر الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.