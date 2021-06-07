الإصابات العالمية تتجاوز 173.27 مليون والوفيات تقترب من 4 ملايين .. والتحورات سبب عدم وضوح آلية الحج

■ أميركا تعطي أكثر من 300 مليون جرعة لقاح

■ بريطانيا تبدأ تطعيم الأطفال فـي أغسطس

■ اتفاق لاستيراد لقاح روسي وإنتاجه فـي البرازيل

■ رئيس الوزراء الفيتنامي يدعو لتخفيف الإجراءات

الرياض ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 173.27 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و873290 شخصا.

إلى ذلك أعلن وزير التجارة وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد عبدالله القصبي ان “تحورات كورونا سبب عدم وضوح آلية الحج حتى الآن”.

وقال القصبي في مؤتمر التواصل الحكومي، إن 40% من سكان السعودية اخذوا جرعة من اللقاح، المضاد لفيروس “كورونا” المسبب لمرض (كوفيد19).

وأضاف أن “التحور المستمر لـكورونا سبب عدم وضوح آلية حج هذا العام”، مؤكدا “أن لقاحات كورونا ليست إجبارية لكنها متطلب لحياتنا اليومية والمملكة في مقدمة العالم التي وفرت أفضل اللقاحات المعتمدة”.

كانت وزارة الحج والعمرة اعلنت في مايو الماضي عن عزم السعودية إقامة شعيرة الحج هذا العام (1442هـ)،وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية، التي تضمن الحفاظ على صحتهم (الحجاج والمعتمرين) وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

وأكد القصبي في تصريحاته أن المملكة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها ولذا اتخذت العديد من الخطوات لمنع دخول فيروسات متطورة من كورونا بعد فتح أبواب المملكة أمام القادمين إليها، موضحا أن المملكة تجني حصاد رؤية 2030 على كافة الاصعدة وجائحة كورونا عدو خفي مميت سريع الانتشار ومتحور. من جانبها أعطت الولايات المتحدة أكثر من 300 مليون جرعة تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد للسكان حتى الآن لتتجاوز الهدف الذى وضعته لنفسها وهو 300 مليون جرعة ، وذلك فى الوقت الذى تحوم فيه الشكوك من جديد حول الأوضاع فى بريطانيا بعد ما أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك عن تزايد الإصابات بالفيروس بين الأطفال.

وحول الأوضاع فى المملكة المتحدة ذكرت صحيفة “ ذا تليجراف” البريطانية أنه من الممكن أن تبدأ المملكة المتحدة في تطعيم الأطفال بدءا من شهر أغسطس على أقرب تقدير ، فى الوقت الذى حذر فيه وزير الصحة مات هانكوك من أن الأطفال يشكلون “نسبة كبيرة” من أحدث حالات الإصابة بفيروس كورونا التى تم اكتشافها مؤخرا . وفي البرازيل أبرمت شركة “يونياو كويميكا” اتفاقا للتعاون التقني مع شركة جيروفارما الروسية للاستيراد والإنتاج لاحقا للقاح جديد مضاد لمرض كوفيد-19 يسمى “إبيفاك كورونا” حسبما ذكرت صحيفة “فالور إيكونوميكو” نقلا عن رئيس الشركة البرازيلية فرناندو دي كاسترو ماركيز.

وفي السياق دعا رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، الحكومات المحلية إلى تخفيف الإجراءات الصارمة المتعلقة بالوقاية من الأوبئة، التي تؤثر على الإنتاج والنشاط التجاري في البلاد، وتمنع الأمة من تحقيق أهدافها المزدوجة لمكافحة الفيروس وتطوير الاقتصاد. وذكرت وكالة “بلومبرج” للانباء أن فيتنام تكافح حاليا أسوأ موجة تفشي لمرض “كوفيدـ19”، حيث أعلنت السلطات عن تسجيل نحو 5500 حالة إصابة في 39 من أصل 63 مقاطعة ومدينة في البلاد منذ أواخر أبريل الماضي.