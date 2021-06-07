موسكو ـ رويترز: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون تنسحب روسيا بموجبه رسميا من معاهدة السماوات المفتوحة للحد من التسلح والتي تسمح برحلات استطلاع غير مسلحة فوق الدول الأعضاء فيها.

وكانت روسيا تأمل في أن يبحث بوتين مع الرئيس الأميركي جو بايدن المعاهدة عندما يلتقيان هذا الشهر في قمة بجنيف.

لكن إدارة بايدن أبلغت موسكو في مايو إنها لن تعود للمعاهدة التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب العام الماضي.

وقال الكرملين إن القرار الأميركي بالانسحاب “قوض بشكل كبير توازن المصالح” بين الدول الأعضاء وأجبر روسيا على الانسحاب.

وأضاف الكرملين في بيان على موقعه الإلكتروني “أضر ذلك بصورة خطيرة باحترام المعاهدة وبأهميتها في بناء الثقة والشفافية (مما تسبب) في تهديد للأمن القومي الروسي”.

وقال مسؤولون روس إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة، ووصفوه بأنه “خطأ سياسي” وحذروا من أن هذه الخطوة لن تخلق مناخا مواتيا لمناقشات الحد من التسلح خلال قمة جنيف التي تنعقد في وقت لاحق هذا الشهر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يوقع قانون خروج روسيا من (السماوات المفتوحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.