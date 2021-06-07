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وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا اندلعت حرب مع لبنان ستكون داخل أراضيه وأضرارها جسيمة ومؤلمة وواسعة النطاق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الإثنين، لبنان من أن "ما شهده قطاع غزة هو مجرد غيض من فيض إذا ما وقعت الحرب فعلا".

وقال جانتس: "لبنان بحاجة إلى أن يعرف، ما شهدته غزة قبل أسابيع قليلة هو مجرد غيض من فيض إذا وقعت الحرب".

وكان جانتس يتحدث في حفل توزيع أوسمة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "الأهداف جاهزة.. كل من يطلق قاذفات خفية من فناء منزله يعرض جيرانه للخطر".

وتابع جانتس: "كل من تبنته إيران ويحاول العمل في المجال الجوي، سيتم تحديده وسيتم استهدافه".

واستدرك أنه: "يمكن إنهاء عقود من القتال مع لبنان وتحقيق التعاون الاقتصادي والسلام إذا أرادت قيادته ذلك".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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