بلينكن: الاتفاقيات الإبراهيمية كانت إنجازا مهما وندعمها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالاتفاقيات الإبراهيمية، واصفا إياها بأنها "إنجاز مهم وندعمه ونرغب في البناء عليها".

وردا على سؤال خلال جلسة استماع بالكونجرس، مساء الإثنين، بشأن اتفاقات السلام المعروفة بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية"، قال بلينكن:" نحن ندعم الاتفاقيات ونريد أن نبي عليها ".



وتلك ليست المرة الأولى التي يشيد فيها وزير الخارجية الأمريكية باتفاقيات السلام، ففي يناير الماضي، أكد اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط

وأشاد خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي بما تحقق من تقدم في اتفاقيات "الإبراهيمية" للسلام بين إسرائيل ودول عربية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي وقعت الإمارات معاهدة سلام تاريخية مع إسرائيل، في خطوة شجاعة أسهمت في دفع البحرين والسودان والمغرب إلى نهج ذات الطريق، الأمر الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين، ويسهم في دعم الاستقرار والازدهار في المنطقة.