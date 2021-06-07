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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تحظر دخول 9 مسؤولين كنديين إليها بينهم نائب وزير الدفاع ورئيس دائرة الاستخبارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت روسيا، الإثنين، حظر دخول 9 مسؤولين كنديين بينهم نائب وزير الدفاع ورئيس دائرة الاستخبارات.
وجاء القرار الروسي ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها أوتاوا في مارس/ آذار الماضي احتجاجا على كيفية تعامل السلطات الروسية مع المعارض أليكسي نافالني.
وأعلنت موسكو فرض عقوبات على 9 من المسؤولين الكبار في كندا أبرزهم وزير العدل.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنها حظرت دخول هؤلاء المسؤولين 9 للاراضي الروسية "لفترة غير محددة".
ومؤخرا أعلنت روسيا، حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها في إطار موجة طرد الدبلوماسيين بين أوروبا وموسكو مؤخرا.
وقالت الخارجية الروسية حينها إنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.
كما أعلنت موسكو فرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي في مارس/آذار في توتر جديد بين موسكو والغرب.