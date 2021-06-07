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روسيا تحظر دخول 9 مسؤولين كنديين إليها بينهم نائب وزير الدفاع ورئيس دائرة الاستخبارات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا، الإثنين، حظر دخول 9 مسؤولين كنديين بينهم نائب وزير الدفاع ورئيس دائرة الاستخبارات.

 

وجاء القرار الروسي ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها أوتاوا في مارس/ آذار الماضي احتجاجا على كيفية تعامل السلطات الروسية مع المعارض أليكسي نافالني.

 

وأعلنت موسكو فرض عقوبات على 9 من المسؤولين الكبار في كندا أبرزهم وزير العدل.

 

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إنها حظرت دخول هؤلاء المسؤولين 9 للاراضي الروسية "لفترة غير محددة".

 

ومؤخرا أعلنت روسيا، حظر دخول 8 مسؤولين أوروبيين إلى أراضيها في إطار موجة طرد الدبلوماسيين بين أوروبا وموسكو مؤخرا.

 

وقالت الخارجية الروسية حينها إنها منعت 8 مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.

 

كما أعلنت موسكو فرض عقوبات على 8 مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردا على عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي في مارس/آذار في توتر جديد بين موسكو والغرب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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