إيران ترفض تسليم اليورانيوم مقابل العودة للاتفاق النووي

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وذكر ذوالنور، في تصريحات لقناة «المسيرة» الناطقة باسم جماعة أنصار الله، «الأوروبيون طرحوا من أجل عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، تسليم طهران لفائض اليورانيوم المخصب الزائد على 300 كجم إلى روسيا أو دول أخرى عضوة في الاتفاق».
وقال مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا عباس عراقجي، «إنه حان الوقت كي تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية والأوربيون قراراتهم الصعبة، ونأمل أن يتمكنوا من ذلك».
من جانبه قال ذوالنور إن مجلس الشورى يرفض هذا الطرح، فاليورانيوم المخصب «يجب أن يبقى داخل إيران، وذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والأمر ينطبق على أجهزة الطرد المركزي المتطورة».
وأوضح أن طهران مستعدة للتخلي عن فائض اليورانيوم وأجهزة الطرد المتطورة، لكن في المقابل على أمريكا أن تدفع ضرر العقوبات، الذي يصل بحسب قولهم إلى تريليون دولار.
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