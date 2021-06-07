شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": انخفاض عدد إصابات "كورونا" عالمياً للأسبوع السادس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - وام

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض للأسبوع السادس على التوالي عالمياً، كما انخفض عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس فى المؤتمرالصحفي الأسبوعي حول تطور انتشار فيروس كورونا، إن هناك اتجاهين مختلفين لانتشار الفيروس في مناطق العالم، إذ تشهد ثلاث مناطق وضعاً خطيراً للانتشار.

كما نبّه غبريسيوس إلى أن التخلي عن الإجراءات والتدابير الاحترازية قد يكون كارثياً بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح .

من ناحية أخرى، دعت الدكتورة سوميا سواميناثان خبيرة المنظمة الدولية وكبيرة علمائها، من تلقوا تحصين كورونا إلى الحذر وعدم التخلي عن التدابير الصحية الوقائية، سواء بعدم ارتداء الكمامة، أو الانخراط فى التجمعات، نظراً لوجود متغيرات الفيروس، وبما يمكن معه أن يصابوا، وأن ينشروا أيضاً العدى في المجتمع.