شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونجو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية الصديقة.

وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تنميتها على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تناول الاتصال جهود البلدين في مواجهة جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة جهود تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في أفريقيا .

وأعرب سموه عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكونجو الديمقراطية حكومة وشعباً، ولأسر ضحايا بركان جبل "نيراجونجو"، مبدياً تضامن دولة الإمارات مع شعب الكونجو الصديق في هذه الظروف الصعبة.

من جانبه أعرب فيلكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره لسموه، لما أبداه من مشاعر تضامن ومواساة صادقة تجاه بلاده وشعبها.

