«أدنوك لمعالجة الغاز» تدفع عجلة الصناعة في الإمارات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الناصري: ننتج 3,261 مليون قدم مكعّب من الغاز الطبيعي يومياً

يستخدم الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة الخاصة بالصناعة

أبوظبي: عدنان نجم

أوضح الدكتور سيف سلطان الناصري الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك لمعالجة الغاز» أن الشركة تلعب دوراً استراتيجياً في عمليات سلسلة القيمة للمصادر الهيدروكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنها تقوم بدور الكبير في توليد الكهرباء وتحلية المياه محلياً من خلال قدرتها الإنتاجية البالغة 8.02 مليار قدم مكعب قياسي في اليوم، أي ما يكفي من الغاز لتلبية حاجة دولة الإمارات لمدة 9 أيام.

وقال الناصري خلال إحاطة اعلامية لوسائل الإعلام عقدت مؤخراً في مركز «أدنوك» للأعمال: «نشأت أدنوك لمعالجة الغاز من رؤية صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيّب الله ثراه - بهدف الاستفادة من موارد الغاز الهائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في دعم الوطن ودفع عجلة الصناعة والنمو الاقتصادي، ونمت أدنوك لمعالجة الغاز لتصبح من كبريات شركات معالجة الغاز في العالم، كما أنها مورد رئيسي للغاز والمنتجات المرتبطة بالغاز».

المنطقة الغربية والرويس

وأضاف: «تدير أدنوك لمعالجة الغاز من خلال مصانعها التي تقع في المنطقة الغربية لأبوظبي والرويس أكثر من 30 منشأة مختلفة (26 قطار معالجة، وأربعة قطارات لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي (NGL)، ومجمع لتقطير سوائل الغاز الطبيعي في الرويس) وشبكة أنابيب تمتد لمسافة تزيد عن 3,260 كيلومتراً، مما يتيح لنا توزيع الغاز والمنتجات الأخرى في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

واستعرض الناصري المراحل التي مرت بها الشركة بالقول: «في ديسمبر 1980، تم تأسيس محطة أدنوك لمعالجة الغاز في بوحصا لتكون أول موقع تشغيلي يجمع الغاز المصاحب من حقول النفط المجاورة، وبعد عام واحد فقط، في العام 1981، استهلّت منشأة أدنوك لمعالجة الغاز في عصب، الواقعة على بعد 190 كيلومتراً جنوب غرب أبوظبي عملياتها التشغيلية. يتألف موقع «عصب» من ثلاثة مصانع وهي: عصب 0 و1 و 2، في عام 1982، تم تشغيل موقع حبشان وباب، في البداية لتلبية متطلبات غاز الوقود لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي نوفمبر 2018، تم افتتاح محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي والتي تهدف لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الرئيسية في أبوظبي والإمارات الشمالية، وستستفيد المحطة، التي تقع على بعد 50 كيلومتراً شمال مدينة أبوظبي من قرابة 450 مليون قدم مكعبة قياسية من غاز المبيعات يومياً (مليون قدم مكعبة في اليوم)، وهو ما يكفي لتزويد إمارتي الشارقة وعجمان بالطاقة ليوم واحد».

د. سيف سلطان الناصري

أنابيب المقطع - الطويلة

وذكر أنه سيتم نقل الغاز إلى محطة الطويلة عبر خط أنابيب (المقطع-الطويلة) والذي أنشأته شركة «أدنوك» لمعالجة الغاز مؤخراً. وتتكون محطة الطويلة لضغط الغاز من ثلاث وحدات بطاقة معالجة لكل وحدة تبلغ 225 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، وسيتم تشغيل اثنتين من وحدات الضغط على أن تكون الوحدة الثالثة احتياطية جاهزة للاستخدام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك لمعالجة الغاز»: «تم تسليم محطة الطويلة لضغط الغاز الطبيعي وفق جدول زمني تطلب ضغط ساعات العمل مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، مما يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي الرامية إلى تعزيز القيمة من موارد أبوظبي الهيدروكربوني، وتستمر أدنوك لمعالجة الغاز في تحقيق رؤيتها في أن نكون شركة مبتكرة ومرنة لمعالجة الغاز والمساهمة في استمرار نهضة الوطن».

وفي ما يتعلق بعمل الشركة، رد الناصري بالقول: «نقوم بمعالجة الغاز المصاحب وغير المصاحب المستخرج من الحقول البحرية والبرية لننتج مجموعة واسعة من المنتجات الهامة لصناعتنا، كما أننا محرك هام للإنتاج الصناعي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة ولنا دور كبير في تحقيق أهداف أدنوك الاستراتيجية، وننتج يومياً أكثر من 3,261 مليون قدم مكعّب قياسي من الغاز الطبيعي المُستخدم في توليد الكهرباء والتدفئة الخاصة بالصناعة، بالإضافة لمجموعة واسعة من منتجات الغاز التي يحتاجها قطاع الصناعة، بما في ذلك 10،380 طناً من الإيثان و170,904برميل من المكثفات، و32,724 طناً من البروبان والبيوتان والنفتا، و18,276 طناً من الكبريت».

الصناعات الوطنية

وأضاف: «تعمل هذه المنتجات على تغذية الصناعات الوطنية، وتدعم صناعة الألمنيوم والأسمنت والصلب والأسمدة والمواد الخام الكيماوية وقطاع المياه والكهرباء. وتضم قاعدة عملاء «أدنوك» في قطاع الصناعة في الإمارات العربية المتحدة شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«حديد الإمارات» و«أركان».

وقال: «نحن أيضاً نصدّر المنتجات من الرويس، ونلبي احتياجات الأسواق الدولية بما في ذلك الصين واليابان وسنغافورة والمغرب والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وماليزيا وإندونيسيا والسنغال والأردن وتايلاند ومدغشقر وأستراليا وباكستان وفيتنام والولايات المتحدة».

وتابع بالقول: «بالإضافة إلى عدد من العملاء الخارجيين، تعمل «أدنوك لمعالجة الغاز» بالتعاون الوثيق مع شركات «مجموعة أدنوك» الأخرى، بما في ذلك «أدنوك البرية»، التي تزود غاز التغذية، و«أدنوك للتكرير» التي تعالج المكثفات التي ننتجها؛ وشركة «بروج» التي تصنع البلاستيك باستخدام الإيثان من مصانعنا؛ وغيرهم من المساهمين الذين يصدرون منتجاتنا من الرويس لعملائنا الدوليين. كما نقوم بإنتاج الكبريت المحبّب لكل من «أدنوك للغاز الحامض»، و«أدنوك للتكرير»، و«أدنوك للغاز الطبيعي المسال».

ربط عمليات التنقيب والانتاج

قال ناصر البوسعيدي نائب أول رئيس العمليات: «تقوم أدنوك لمعالجة الغاز بالربط بين عمليات التنقيب والإنتاج والتي تشمل أدنوك البرية والبحرية وعمليات التكرير والمعالجة والتسويق في أدنوك، أي باختصار من الإنتاج إلى توزيع المنتجات تعد أدنوك لمعالجة الغاز في قلب عمليات سلسلة قيمة الغاز، ونحن نستلم الغاز الخام ونعالجه في منشآتنا ونصنع منه منتجات متعددة، بعد ذلك يتم إرسال تلك المنتجات لمجموعة من العملاء تتضمن شركة مياه وكهرباء الإمارات، شركة الإمارات للصناعات الحديدية، الإمارات العالمية للألمنيوم والعديد من الشركات الأخرى، إضافة إلى شركات أدنوك الأخرى العاملة في مجال التكرير والتسويق».

وأضاف: «نقوم بتشغيل 6 مصانع لمعالجة الغاز تتكون من 26 خط لمعالجة الغاز، ويتم تجزئة الغاز المعالج (أو تفتيته) في 4 خطوط في الرويس قبل تسليم المنتجات إلى عملائنا المحليين والدوليين، إضافة إلى ذلك، هنالك مصنعان لإنتاج الكبريت المُحبب مع مخازن متكاملة ومحطتين لتجهيز الكبريت للشحن، كما يلبي مصنع الرويس حاجة جهات أخرى ضمن»مجموعة أدنوك».

دور مهم

وقال أحمد صالح مدير عمليات «مصنع الرويس»: «يقع مصنع الرويس على بعد 233 كم من مدينة أبوظبي في منطقة الظفرة ويلعب دوراً مهماً في عمليات التكرير والمعالجة والتسويق وصناعة سلسلة القيمة من خلال تمكين التوسع في صناعة البتروكيماويات، ونقدم منتجات الغاز لشركات أدنوك الشقيقة التابعة للصناعات البتروكيماوية، بروج وفرتيل وأدنوك للتكرير، وسنعمل أيضًا على تمكين شركة «تعزيز» - التي من المقرر أن تصبح محفزاً للنمو داخل المنطقة الصناعية الكيماوية في الدولة».

وأضاف أحمد صالح: «ننتج من الغاز الطبيعي العديد من منتجات الغاز التي تُستخدم في صناعة الوقود والبلاستيك والأسمدة وعدد لا حصر له من المنتجات الاستهلاكية التي تستخدمونها يومياً كالحقائب والزجاجات البلاستيكية، أدوات المكياج، غاز الطبخ وغيرها الكثير».

بدورها، قالت ثريا عبد الله سليمان الهنائي قائدة فريق الموثوقية في «مصنع حبشان»: «يقع مصبح حبشان على بعد 150 كيلومتراً من مدينة أبوظبي، حيث يتم معالجة 80% من إجمالي إنتاج الشركة الغاز المعالج، لذلك ومع وجود جميع زملائي عبر المحطات المختلفة، نعمل على مدار الساعة لضمان عدم انقطاع إمدادات الغاز للوطن».

خطوط الأنابيب

وتحدث محمد الهاشمي (نائب أول للرئيس التنفيذي لتخطيط الإنتاج والنقل بالإنابة في «أدنوك لمعالجة الغاز): «يبلغ طول شبكتنا من خطوط الأنابيب 3,260 كيلومتراً، وللتوضيح، فإن هذه المسافة تعادل تقريباً رحلة جوية بالطائرة من أبوظبي إلى أثينا، وفي عام 2020 كان الحجم الإجمالي لما نقل عبر خطوط أنابيبنا هو 1.94 تريليون قدم مكعب، وهو ما يعادل 5000 شاحنة تنقل الغاز المعالج يومياً لمدة عام كامل».

وأضاف: «تعدّ شركة مياه وكهرباء الإمارات أحد عملائنا الرئيسيين، ويسهم غازنا من خلالها في تشغيل كل منزل وشركة هنا في إمارة أبوظبي».

وتابع بالقول: «يُمكَننا مصنع الطويلة لضغط الغاز، والذي بدأ تشغيله عام 2019 من دفع الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب «ربدان – الطويلة» إلى محطات كهرباء الفجيرة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وكذلك إلى جبل علي لدعم التنمية الوطنية في الدولة، وبدءاً من توفير الإضاءة للمنازل وتحلية المياه، فإن الغاز الذي ننتجه تتم الاستفادة منه في كل جانب من جوانب حياتنا العصرية».

الاستدامة

وقال أحمد العبري نائب أول الرئيس التنفيذي للمشاريع والشؤون الفنية بالإنابة: «نظراً للدور الذي تلعبه أدنوك لمعالجة الغاز في قلب سلسلة قيمة الغاز، فإن برنامجنا للمشاريع الرئيسية سيعزز البنية التحتية للطاقة في البلاد على مدى العقد المقبل، وستعمل هذه المشاريع على تمكين أهداف أدنوك 2030 المتمثلة في زيادة إنتاج النفط والغاز، ودعم سلسلة قيمة الغاز في الدولة، لخلق المزيد من القيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف قائلا: «لتحقيق ذلك الهدف نحن نستثمر باستمرار في صيانة قاعدة المعدات المثبتة لدينا، مع المساهمة أيضاً في القيمة المحلية المضافة من خلال العمل مع الخبراء والموردين المحليين لتنمية سلسلة التوريد المستدامة والتنافسية».

وتابع بالقول: «وكجزء من مخططات أدنوك نحو الوصول بمهمة المستقبل للنفط والغاز إلى 5.0 للتوسع في إنتاج الطاقة، نفذنا مؤخراً في مصنعنا في بوحصا مشروع بوحصا لزيادة الانتاج، وهو برنامج معقد يشمل معدات ثقيلة تم تسليمها قبل 6 أشهر من يوم الإكمال المستهدف على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، ويهدف المشروع لزيادة قدرة مصنع بوحصا على معالجة كميات إضافية من الغاز».

وذكر العبري أن «الاستدامة البيئية تعد أحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها أدنوك لمعالجة الغاز، عبر «أهداف أدنوك للاستدامة 2030»، بينها خفض كثافة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 25%، وتقليل استهلاك المياه العذبة إلى أقل من 0.5% من إجمالي كميات المياه التي تستخدم بحلول العام 2030».

واختتم بالقول: «إلى جانب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، سنواصل أيضاً الحفاظ على الريادة في برنامجنا لإدارة المياه، والذي يهدف إلى تقليل استهلاك المياه العذبة في مواقعنا. ويظهر ذلك جلياً في العام 2020، حيث وفرنا خلاله 1.1 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، وذلك عن طريق إعادة تدوير المياه في جميع مواقع أدنوك لمعالجة الغاز».

ثلاث طرق للدعم

أوضح الدكتور الناصري أن الغاز الطبيعي يدعم دولة بشكل مباشر من خلال ثلاث طرق رئيسية:

أولاً: تعمل «أدنوك لمعالجة الغاز» على تحويل الغاز الطبيعي إلى طاقة ويشمل ذلك توليد الكهرباء وتحلية المياه. كما تقوم أيضاً بتشغيل أكثر من ثلثي القطاع الصناعي في الدولة مثل الصلب والألمنيوم.

ثانياً: نحن نمكّن التوسع الصناعي من خلال إنشاء منتجات مشتقة من الغاز تُستخدم لتصنيع المواد الخام التي تحتاجها قطاعات مختلفة وأسواق صناعات أخرى مثل المواد الكيميائية.

ثالثا: تُصدّر كميات كبيرة من المنتجات مثل الكبريت، إلى ما يقرب من 20 دولة في جميع أنحاء العالم مما يدعم التجارة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قيمة مستدامة

قال الدكتور الناصري: «نعمل على توفير قيمة مستدامة لوطننا في كل ما نقوم به، من خلال»:

• التركيز على العمل مع الموردين المحليين، حيث استطعنا إعادة 1.6 مليار درهم إماراتي إلى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 والاستمرار في تنمية مساهماتنا القيمة داخل الدولة.

• بفضل تركيزنا على التوطين، أصبحنا نتمتع بقوة عاملة محلية قوية ونسبة التوطين في القيادات الإماراتية بلغت 81%. كما أننا نقدم مجموعة من الوظائف التقنية الرفيعة للكوادر الإماراتية المتميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة، حيث يشغل أكثر من 75% من إجمالي القوى العاملة لدينا في الموقع مناصب فنية.

• نحن نستثمر أيضاً في تحقيق التوازن بين الجنسين، سواء من حيث ترقية النساء ذوات القدرات العالية إلى مناصب قيادية أو زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف فنية. اليوم أصبح لدينا أكبر عدد من النساء الإماراتيات في وظائف فنية واللاتي يعملن كمهندسات في المواقع وذلك على مستوى الشركات التابعة لمجموعة «أدنوك».

الخوذة الذكية



الخوذة الذكية

تعتبر الخوذة الذكية تقنية جديدة نؤمن بأنها ستحدث فرقًا في عمليات الغاز لدينا. تعمل عن طريق برنامج مثبت على الرأس والذي يتم تفعيله باستخدام الصوت، توفر «الخوذة الذكية» كاميرا مدمجة، ميكروفون وشاشة وتسمح للمهندسين بأداء وظائفهم مع الوصول إلى المعلومات عند الطلب. تمنح الخوذة الذكية جميع المستخدمين المتصلين من خلال النظام منظور فريد على الأرض الواقع لأول مرة يخولهم لإدخال المعلومات، والتقاط الصور و إرسالها من الموقع إلى غرف التحكم أو أي مكان.