قرصنة حسابات «واتس آب» عبر الاحتيال

يواصل المحتالون استهداف مستخدمي «واتس آب» والاستيلاء على حساباتهم، بالتظاهر كصديق وطلب رموز أمان الرسائل القصيرة «SMS». وكانت عملية الاحتيال تلك موجودة منذ سنوات ولكنها استمرت في الإيقاع بمزيد من الناس.

ويقول التطبيق إنه لا يجب على المستخدمين تسليم رموز الأمان الخاصة بهم إلى أي شخص. وقال أحد الضحايا إنه محرج لوقوعه في عملية الاحتيال «البسيطة».

وقد تكون أنت هدفاً لعملية الاحتيال إذا تلقيت رسالة نصية قصيرة غير متوقعة، تحتوي على رمز «واتس آب» المكون من ستة أرقام.

وعادة ما تحتاج هذا الرمز عند إعداد حساب جديد، أو تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز جديد.

ومع ذلك، إذا لم تكن أنت قد طلبت هذا، فقد يكون هناك محتال يحاول تسجيل الدخول إلى حسابك. وفي الخطوة التالية، يرسل لك المحتال رسالة «واتس آب» يطلب فيها هذا الرمز.

وقد تبدو الرسالة قادمة من صديق حقيقي، لأنه تم الاستيلاء على هذا الحساب بالفعل. وقال أحد الضحايا، ويدعى تشارلي، لـ بي بي سي: «تلقيت رسالة عبر «واتس آب» من صديقتي العزيزة ميشيل، تقول إنها مُنعت من الدخول إلى حسابها، وقالت إنها أرسلت رمز الدخول عن طريق الخطأ إلى هاتفي بدلاً من هاتفها، وكان بإمكاني فقط تصويره وإرساله».

وفي الواقع، أرسل تشارلي رمز الوصول لحسابه الخاص إلى المحتال. وقال: «أعتقد أنني خدعت لأننا جميعا نعرف مدى الإحباط الذي يمكن أن تسببه التكنولوجيا، وكنت حريصاً على مساعدتها».

وقال تشارلي إنه حذف تطبيق «واتس آب» ولن يستخدمه مرة أخرى. لقد تحول إلى تطبيق «iMessage» من شركة «أبل» بدلاً من ذلك.

وباستخدام الحساب المسروق، يمكن للخاطف إرسال رسائل لأصدقائك وعائلتك والتظاهر بأنه أنت.

وقد يتظاهرون بأنك تواجه أزمة ويطلبون المال من جهات الاتصال الخاصة بك.

كما يمنحهم ذلك أيضاً أرقام هواتف جهات الاتصال الخاصة بك، حتى يتمكنوا من تجربة خدعة الكود مع ضحايا جدد.

ومن خلال الاستيلاء على حسابك، سيبقى المحتال أيضاً في محادثاتك الجماعية حيث يمكنهم رؤية معلومات حساسة.

وقالت «واتس آب» في بيان إن سلامة وأمن مستخدمينا ورسائلهم مهمة حقا لنا. ومع ذلك، تماما مثل الرسائل القصيرة العادية أو المكالمات الهاتفية، يمكن لمستخدمي «واتس آب» الآخرين الذين لديهم رقم هاتفك الاتصال بك. وأضافت أنه يجب على المستخدم ألا يعطي أبداً كلمة مرور أو رمز أمان الرسائل القصيرة لأي شخص، وتفعيل خاصية التحقق من خطوتين للحصول على حماية أفضل.

(بي بي سي)