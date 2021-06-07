شكرا لقرائتكم خبر عن "نسور قاسيون" تطير من الشارقة إلى الدور الحاسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن المنتخب السوري تأهله إلى الدور الثالث النهائي من تصفيات مونديال 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة الأولى، بعد فوزه على غوام 3-0 في استاد الشارقة ضمن الجولة التاسعة لمنافسات المجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة.

وسجل مارديك مارديكيان (6 و9) ومحمود المواس (84) أهداف اللقاء. وباتت سوريا ثاني المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2022، بعد اليابان التي صعدت عن المجموعة السادسة.

وحقق «نسور قاسيون» فوزهم السابع توالياً ورفعوا رصيدهم في صدارة المجموعة الأولى إلى 21 نقطة من 7 مباريات، بفارق 11 نقطة عن الصين الثانية التي خاضت 5 مباريات.

وتبقى مباراة واحدة لسوريا تخوضها أمام الصين في 15 الحالي.

ولم يجد المنتخب السوري صعوبة في تخطي غوام، رغم أن مدربه التونسي نبيل معلول فضّل الدفع باللاعبين الذين لم يجدوا فرصتهم في المباراة الأخيرة أمام المالديف برباعية نظيفة، ولم يبدأ اساسياً من التشكيلة التي خاضت لقاء الجولة الماضية سوى فارس ارناؤوط وثار كروما. كما غاب الحارس إبراهيم عالمة والظهير الأيسر مؤيد عجان لتراكم البطاقات.

وحسمت سوريا المباراة في أول 9 دقائق بتسجيل هدفين عبر مارديكيان،الأول بعد خطأ فادح من مدافع غوام في تشتيت الكرة برأسه ليخطفها مهاجم الفيصلي الأردني ويسددها مباشرة في شباك حارس المرمى دالاس جيفري(6).

وعاد مارديكيان ليسجل الثاني بعدما استفاد من عرضية من خالد كردغلي(9).

واختتم البديل المواس الذي كان سجل ثلاثة أهداف امام المالديف المهرجان التهديفي بتسجيله الثالث بعدما انفرد بالحارس اثر تمريرة من البديل الآخر محمد الحلاق (84).