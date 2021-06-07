شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة كوريا الجنوبية في مونديال 2002 عن 49 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - رويترز

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم الاثنين، وفاة اللاعب الدولي السابق يو سانج-تشول عن 49 عاماً.

ولعب يو دوراً محورياً في تشكيلة المدرب جوس هيدينك التي بلغت الدور قبل النهائي في كأس العالم حين استضافت كوريا الجنوبية البطولة مع اليابان في 2002، وأصيب بسرطان البنكرياس في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وسجل لاعب الوسط الهدف الثاني لكوريا الجنوبية في انتصارها 2-0 على بولندا في المباراة الافتتاحية بمونديال 2002 الذي حقق فيه منتخب بلاده المركز الرابع، واختير بفضل أدائه في البطولة ضمن التشكيلة المثالية لكأس العالم وقتها، وخاض 124 مباراة مع بلاده وسجل 18 هدفاً في الفترة بين 1994 و2005.

وفاز بلقب الدوري الكوري الجنوبي مع أولسان هيونداي في 1996 و2005، وساعد يوكوهاما إف مارينوس على الفوز بلقب الدوري الياباني في 2003 و2004، قبل أن يدخل عالم التدريب، حيث كان آخر منصب تولاه تدريب فريق إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي.