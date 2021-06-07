شكرا لقرائتكم خبر عن العين يبدأ مرحلة جديدة مع ريبروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، تعيين الأوكراني، سيرجي ريبروف، مدرباً للفريق الأول، اعتباراً من الموسم الكروي الجديد، ليتولى مدرب الأهلي السعودي السابق بذلك المهمة خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل، والذي انتهى عقده مع «الزعيم» نهاية الموسم المنصرم.

ورحب ديفيد بلات، المدير الرياضي، بالمدرب الأوكراني ريبروف، معرباً عن ارتياحه لحسم صفقة مدرب الفريق في توقيت مناسب، موضحاً في الوقت نفسه أن «الرغبة المشتركة بين الطرفين في تحقيق الطموحات الكبيرة وحصد البطولات، أسهمت في وصول مرحلة المفاوضات إلى النهاية السعيدة».

وأكمل: الإمكانيات العالية التي يتمتع بها مدرب العين الجديد الذي لم يكتف بالاستفادة من خبرته الكبيرة كلاعب محترف للقيام بواجباته كمدرب، إذ أثبت منذ اعتزاله ودخوله عالم التدريب، أنه من طينة الكبار، قياساً بالبطولات والإنجازات التي ظلت ترتبط باسمه كمدير فني، خلال مسيرته المهنية بعدة مسابقات وحتى الآن. ونحن على ثقة بأنه يمتلك المؤهلات والكفاءة المطلوبة ليكون مدرباً للفريق الأول.

وأضاف: المؤكد أنَّ خبرة سيرجي ومعرفته وطموحاته ستسهم في تطوير أداء الفريق، وكذلك ستساعدنا في إجراء التحسينات الرئيسية والضرورية للعودة بالعين إلى المكانة التي يستحق أن يكون عليها.

واختتم ديفيد بلات حديثه، قائلاً: نُرحب بالمدرب سيرجي مرة أخرى عضواً جديداً في أسرة النادي، ونتطلع إلى أن يكون له دور مؤثر في دفع مسيرة تطور الفريق للأمام خلال الفترة القادمة.

وستكون مهمة ريبروف (47 عاماً) إعادة العين إلى منصات التتويج من جديد بعدما خرج الموسم الماضي 2020-2021 خالي الوفاض، واحتل المركز السادس في دوري الخليج العربي، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال آسيا للعام الثاني على التوالي.

وسبق لريبروف، الهداف التاريخي لدينامو كييف الأوكراني برصيد 139 هدفاً، أن درب الأهلي السعودي موسم 2017-2018، كما قاد دينامو كييف من 2014 حتى 2017 وفاز معه بلقب الدوري الأوكراني مرتين، وفرنتسفاروش من 2018 حتى 2021 وقاده للقب الدوري المجري في المواسم الثلاثة الأخيرة، وإلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في 2020 للمرة الأولى منذ 1995.