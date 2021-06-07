شكرا لقرائتكم خبر عن تضامن النواب: توجيهات الرئيس بافتتاح مصنع أجهزة تعويضية يعكس سعيه لتقديم الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الدولة المصرية بذلت جهدا غير مسبوق فى العديد من القضايا الاجتماعية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى التى تقوم بجهد غير مسبوق فى دعم وعلاج القضايا الاجتماعية.

وتابع القصبي، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مفتوحة فى عدد من القضايا، أبرزها دعم جهود مكافحة وعلاج الإدمان، أن الوزيرة طرحت مجموعة من القضايا المهمة، "ونحن أيضا نطرح القضايا بكل شفافية بحثا لإيجاد حلول لها خلال اجتماعات اللجنة الماضية والمقبلة".

وأضاف القصبى، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب والإنسان، بافتتاح أكبر مصنع للأجهزة التعويضية يعكس مدي اهتمامه بكافة القضايا لتقديم الأفضل دائما لمصر، مخاطبا المنظمات الخارجية المعنية بحقوق الإنسان التي تكيل بمكيالين قائلا: "700 مليار تم تخصيصها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لأجل حياة كريمة لأهالينا في الريف المصري ".