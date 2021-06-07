شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن شهر يونيو هو شهر المرأة المصرية، وذلك بسبب قيام ثورة 30 يونيو التى جعلت نساء مصر تعيش العصر الذهبى لها، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يثمن دور المرأة المصرية ويعتبرها جيشا له.

وأضافت مايا، خلال كلمتها باجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن المرأه الأفريقية متفوقة فى الزراعة، وأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمانات الأفريقية تبلغ نحو 30%، وقد تقلدت مناصب لم تشغلها من قبل مثل الدفاع والمالية، مضيفة: "ولنا الفخر أن مستشار الرئيس للأمن القومى هى الدكتورة فايزة أبو النجا، ونصف سكان القارة الأفريقية من النساء، وقد قضت مصر على فيروس سي وتساعد الآن الدول الأفريقية وتعمل الآن وزيرة الصحة على القضاء على سرطان الثدى فى بعض الدول الأفريقية".

ولفتت رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أن المجلس لديه 27 فرعا فى جميع محافظات مصر ويقوم بالتوعيه وتقديم الخدمات ومنها استخراج بطاقة الرقم القومى.