شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المساجد بالأوقاف: مسجدا الحسين والسيدة زينب غير مدرجين بالآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد صلاح رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد، إن الوزارة قامت بعمليات صيانة وإحلال وتجديد لأكثر من 1430 مسجد هذا العام، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من المساجد الهامة والكبيرة غير مدرجة لدى الآثار وعلى رأسها مساجد السيدة زينب، ومسجد الحسين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب إحاطة مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن الإهمال وعدم المحافظة على مبان ومآذن مسجد الحبشي بدمنهور – محافظة البحيرة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد، إن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء عملية الترميم وسيتم اجرائها في موازنة الوزارة في القريب العاجل، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بمشاركة وزارة الآثار كمشرف على أعمال الترميم والصيانة، وأن وزارة الأوقاف ملتزمة بكل توصيات لجنة الثقافة والإعلام والآثار والخاصة بعملية صيانة المساجد وكان منها قرار إدراج مبلغ 2 مليون جنيه لصالح صيانة وتطوير مسجد زغلول بمدينة رشيد".