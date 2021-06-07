شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تبدأ إجراءات إزالة المحتوى «الإرهابي» عبر الانترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن معالجة نشر المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت حيز التنفيذ اليوم.

وأفاد الاتحاد الأوروبي أنه وفق اتفاق مسجل بين الدول الأعضاء سيتعين على المنصات إزالة المحتوى الإرهابي الذي أحالته سلطات الدول الأعضاء في غضون ساعة واحدة.

وأضاف أن القواعد ستساعد في مواجهة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة عبر الإنترنت، والتي تعد جزءا حيوياً لمنع الهجمات والتصدي للتطرف، كما ستشكل ضمان للاحترام الكامل للحقوق الأساسية مثل حرية التعبير والإعلام.

وأوضح أن اللائحة تحدد التزامات الشفافية للمنصات عبر الإنترنت وللسلطات الوطنية للإبلاغ عن مقدار المحتوى الإرهابي الذي تمت إزالته ، والتدابير المستخدمة لتحديد المحتوى وإزالته ، ونتائج الشكاوى والطعون ، فضلاً عن عدد ونوع العقوبات المفروضة على منصات الإنترنت.