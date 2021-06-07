كاتانيتش يدلي بأول تعليق بعد تجاوز كمبوديا

أكدَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، أحقية أسود الرافدين بالفوز على منتخب كمبوديا بأربعة أهدافٍ مقابل هدفٍ، رغم أن المنتخب لم يقدم كل ما لديه في المباراة.

وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الفوز كان مهماً بالنسبة لنا، أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول رغم تسجيلنا ثلاثة أهدافٍ، وفي الشوط الثاني انخفض الرتم، وهذا شيء طبيعي لكوننا نلعب في ظروف صعبة جداً".



وأضافَ مدرب منتخبنا الوطني: "لقد أدّينا نصف واجبنا في المباراة، وعلينا نسيان مباراة كمبوديا والتفكير في مباراة هونغ كونغ المقبلة، والتي نأمل أن نقدم فيها مستوى أفضل من مباراة اليوم".

وختمَ كاتانيتش حديثه: "الطقس هنا غير عادي، الرطوبة مرتفعة جداً، واللاعبون يشعرون بالإرهاق مع مرور دقائق المباراة، وهذا ما حصل في الشوط الثاني".