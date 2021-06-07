تعديلات جديدة على قوانين التحكيم في كرة القدم

وأعلن المجلس إجراء 3 تعديلات، على أن تطبق بشكل رسمي بداية من المواسم المقبلة في البطولات المختلفة على مستوى العالم، وجاءت كالتالي:

التعديل الأول: ليست كل لمسة يد تحتسب خطأ، واللاعب يحاسب على لمسة اليد وفقًا لحركة جسده في الموقف ذاته.



التعديل الثاني:اللاعب الذي يقوم بتكبير جسده من خلال يده بأن تكون في وضعية غير ملائمة يجعل نفسه عرضه لاحتساب ركلات جزاء.

التعديل الثالث:إذا سجل اللاعب هدفا باليد، أو لمست الكرة يده ثم أحرز منها يحتسب خطأ، لكن إذا حدثت لمسة يد عارضه من الزميل، ثم صنع هدفا تحتسب الكرة ولا يتم إلغاء الهدف.

والجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي، هو المسؤول عن وضع التعديلات والتشريعات الخاصة بقوانين التحكيم وهو المسؤول عن تطبيق تقنية الفيديو في أي دولة بالعالم.

