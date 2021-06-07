رسمياً.. سوريا تضمن وصولها للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم

واصل المنتخب السوري مسلسل انتصاراته في التصفيات الآسيوية المزدوجة لمونديال 2022 ونهائيات آسيا بالصين 2023، حين هزم جوام 3-0 اليوم الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

سجل أهداف سوريا مارديك مرديكيان "هدفين" ومحمود المواس. وعزز المنتخب السوري صدارته للمجموعة بعد ان رفع رصيده لـ21 نقطة، فيما بقي جوام بالمركز الأخير بدون أي نقطة.

