انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والموظفين وكذلك المتقاعدين.
وقال المصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "على كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".