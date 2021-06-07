الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف

وقال المصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "على كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".

واضاف، ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".

