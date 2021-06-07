الترويكا توقع على اتفاق جوبا لسلام السودان كضامن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجبهة الثورية توقيع دول الترويكا غدا الثلاثاء على اتفاق جوبا لسلام السودان، كشاهد وضامن مراقب لتنفيذ الاتفاق.

وقال الناطق باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد لـ"الخليج 365" إن الجبهة ترحب بتوقيع دول الترويكا (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والنرويج) علي اتفاق جوبا لسلام السودان كشاهد وضامن للاتفاق.



واعتبر سعيد أن توقيع دول الترويكا يعني دعم ومساندة اتفاق جوبا، الذي يحظى بتأييد ودعم المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الخطوة سوف تسهم في تعزيز السلام وتنفيذ بنود الاتفاق.

ولفت إلى أن التوقيع سوف يجعل دول الترويكا عضوًا في لجنة الرقابة والتقييم التي تتكون من حكومة السودان، وأطراف السلام وجنوب السودان، وبقية الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق جوبا لسلام السودان.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح على اتفاق جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصبحت بمقتضاه ضمن شركاء الحكم في الحكومة الانتقالية.