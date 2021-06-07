الهنند.. مقتل 18 شخصاً جراء حريق بمصنع غرب البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكرت الشرطة الهندية أن 18 عاملا وموظفا على الأقل لقوا حتفهم جراء اندلاع النيران في مصنع للمواد الكيميائية في ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد اليوم الاثنين.



وشب الحريق في وحدة تصنيع مواد التعقيم في المصنع بمقاطعة بون عصر اليوم الاثنين. ومازالت المحاولات جارية لتحديد مواقع المحاصرين داخل المبنى.

وقال أحد مسؤولي الشرطة من الموقع عبر الهاتف: "لقد انتشلنا 15 جثمانا... حتى الآن. وهناك مخاوف أن اثنين على الأقل محاصرين داخل المبنى".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجال الإطفاء وفرق الشرطة أنقذت عشرين شخصا آخر.

وتصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من المبنى مما تسبب في فزع بين الأشخاص في المنطقة.

وجرى احتواء الحريق بعدما عكفت عربات الإطفاء على اخماده لعدة ساعات. ولم يتضح السبب وراء الحريق ومن المحتمل أن تأمر السلطات بفتح تحقيق، بحسب مسؤولين.

يشار إلى أن الحوادث والحرائق شائعة الحدوث في المصانع الهندية حيث لا تتم غالبا مراعاة معايير السلامة.