تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.



الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً مساءً.. فيما سيحدث المد الأول عند 12:33 والمد الثاني عند 23:59 ..والجزر الأول عند الساعة 17:23 والجزر الثاني عند الساعة 07:01 .

بحر عمان خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 09:16 والمد الثاني عند الساعة 19:55 ..والجزر الاول عند الساعة 14:45 والجزر الثاني عند الساعة 02:56 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 90 15

دبي 41 30 90 15

الشارقة 41 29 90 15

عجمان 40 28 90 15

أم القيوين 40 28 90 15

رأس الخيمة 38 28 80 15

الفجيرة 35 30 90 30

العين 44 29 85 10

ليوا 45 29 90 10

الرويس 34 25 90 15

السلع 35 27 90 15

دلما 36 27 85 15

طنب الكبرى 37 28 85 15

طنب الصغرى 37 28 85 15

أبو موسى 37 28 85 15 .