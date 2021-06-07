شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع حصيلة إصابات "كورونا" اليومية في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الاثنين تسجيل 65 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 51 في اليوم السابق، بينما تراجعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 1273 من 2275.

وسجلت إيطاليا في المجمل 126588 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض بها في فبراير/شباط العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، والثامنة عالمياً.

وسجلت البلاد 4.23 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1117 إصابة ليبلغ الإجمالي ثلاثة ملايين و701 ألف و484.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89244 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة.

وفي الهند، ذكرت وزارة الصحة الاثنين أنها سجلت 100636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة خلال 24 ساعة.