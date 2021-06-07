شكرا لقرائتكم خبر عن «مخاوف أمنية» تلغي «مسيرة الأعلام» الاستيطانية في القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، الاثنين، أنه تم إلغاء «مسيرة الأعلام» للمستوطنين التي كانت مقررة الخميس المقبل في القدس، مشيرة إلى أن القرار صدر من مفوض الشرطة، وبعد توصية وزير الدفاع بيني جانتس أيضاً بعدم السماح بالمسيرة؛ بسبب المخاوف الأمنية.

وأتاحت الشرطة للقائمين على تنظيم المسيرة أن يقوموا بتنسيق موعد آخر للمسيرة عوضاً عن الأصلي. ووفقاً لتقديرات جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» والجيش، فإن إقامة المسيرة وفقاً للمخطط الذي وضعه المنظمون سيؤدي إلى «تصعيد كبير في القدس الشرقية والضفة الغربية».

وقال متحدث باسم الجهات المنظمة للمسيرة «رفضت الشرطة منحنا الإذن»، بينما قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: إن «المسار الحالي غير معتمد» دون التطرق إلى الإلغاء الكامل.

وبالمقابل أعلن عضو الكنيست المتطرف، إيتمار بن غفير، عزمه المشاركة في المسيرة «حتى في حال إلغائها»، مستخدماً حصانته كعضو كنيست، وهناك توقعات بانضمام أعضاء الكنيست الآخرين عن «الصهيونية الدينية» وحزب «الليكود» إلى المسيرة.

وكان المخططون للمسيرة يريدون أن تمر من منطقة باب العامود؛ أحد أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة، وصولاً إلى حائط البراق، ليقوم خلالها المستوطنون بإطلاق شعارات استفزازية، وينوون تأدية «طقوس تلمودية».

وكانت هناك خشية لدى ساسة إسرائيل المناوئين لرئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بأن يوافق على تنظيمها بالشكل الذي يريده المستوطنون؛ بهدف إشعال فتيل الانفجار، على أمل أن يحول دون تشكيل حكومة إسرائيلية بديلة لحكومته الحالية.

وأعلن وزير الدفاع بيني جانتس، معارضته لإجراء هذه المسيرة، وقال: إن تنظيمها في التوقيت الحالي «يمكن أن يضر بإجراءات سياسية ويجر المنطقة إلى حالة أخرى من التوتر».

كما حذر وزير الخارجية غابي أشكنازي، رئيس حكومته نتنياهو، من مغبة التلاعب بقضية القدس واصفاً إياها ب «الحساسة»، وقال: إن «قضية القدس تعد قضية حساسة، ويمكن أن تؤدي إلى تفجر الأوضاع، وعلينا الاستعداد لسيناريوهات التدهور والتصعيد».