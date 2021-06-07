شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "صادمة" في صفوف القوات الأفغانية وارتفاع وتيرة العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

قال مسؤولون كبار في الحكومة الأفغانية الاثنين، إن 150 على الأقل من قوات الأمن قتلوا أو أصيبوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع تزايد الهجمات التي يشنها مسلحو "طالبان" بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن اشتباكات تدور حالياً في 26 إقليماً من إجمالي 34 في البلاد، ووصف أحدهم عدد القتلى والمصابين بأنه "مرتفع بشكل صادم".

وتقول الحكومة إن الاشتباكات زادت مع مضي الولايات المتحدة قدما في عملية سحب كل قواتها المتبقية بحلول 11 سبتمبر/أيلول.

وقال مسؤول كبير طلب عدم ذكر اسمه لعدم السماح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام: "على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، للأسف سقط أكثر من 157 (قتيلاً ومصاباً) من القوات".

وتجمدت إلى حد كبير المحادثات السياسية بين الحكومة و"طالبان" مع سحب واشنطن لقواتها بعد 20 عاماً من الغزو الأمريكي الذي أطاح بـ"طالبان" من السلطة، وتبادل الجانبان الاتهامات ببدء الاستفزازات، وبالإخفاق في وقف الهجمات على المدنيين.