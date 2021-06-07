شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة إصابات "كورونا" في عدد من دول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1117 إصابة ليبلغ الإجمالي ثلاثة ملايين و701 ألف و484.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89244 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة.

وفي الهند، ذكرت وزارة الصحة الاثنين أنها سجلت 100636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و2427 وفاة خلال 24 ساعة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في الهند إلى 28.9 مليون، بينما بلغ عدد الوفيات 349186 وفقا بيانات الوزارة.

أما وزارة الصحة بالمكسيك، فقالت إنها سجلت 1401 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و50 وفاة حتى يوم الأحد.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في المكسيك 228804، بينما سجلت البلاد مليونين و433681 حالة إصابة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وأشارت بيانات حكومية منفصلة نشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات بالفيروس قد يكون أكبر من الأرقام المعلنة بواقع 60 بالمئة على الأقل.

من جهتها قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين الاثنين، إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى يوم الأحد، وذلك نزولاً من 30 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 14 حالة من الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وأوردت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 21، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 91267، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.