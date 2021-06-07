شكرا لقرائتكم خبر عن جويتا الذي أطاح برئيسين لمالي يؤدي اليمين رئيساً للبلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - رويترز

أعلن الكولونيل أسيمي جويتا الذي أطاح برئيسين لمالي خلال الأشهر التسعة الأخيرة، أنه "سيشرف على المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية" بعدما أدى اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد، الاثنين.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت جويتا رئيساً للبلاد الشهر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس المؤقت باه نداو، إلا أنه أدى اليمين رسمياً الاثنين خلال مراسم في العاصمة باماكو.

ويتعرض جويتا لضغوط من القوى الإقليمية والدولية لضمان إجراء الانتخابات في فبراير/شباط القادم كما هو مقرر، لكن مستشاريه لمحوا إلى أن الجدول الزمنى قد يتغير.

وقال جويتا: "يتيح لنا الوضع فرصة لإعادة عملية الانتقال إلى المسار الذي يريده الشعب".

وأضاف أنه ملتزم بتنفيذ "الإجراءات اللازمة لنجاح المرحلة الانتقالية، ولا سيما تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية تجري في موعدها المحدد".