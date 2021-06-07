شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات العراقية تتوعد قاتلي أحد ضباطها الكبار بالقصاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد- زيدان الربيعي

توعد جهاز المخابرات العراقي، الاثنين، بأن دم أحد ضباطه العقيد نبراس فرمان شعبان الذي اغتيل على يد مسلحين مجهولين في بغداد سيكون منارة للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها.

و بعدما أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق على أعلى المستويات حول الحادث، قال جهاز المخابرات، في بيان: إنه «بمزيد من الثبات والإصرار على مواصلة العطاء ينعى جهاز المخابرات الوطني العراقي العقيد نبراس فرمان شعبان الذي طالته أيادي الحقد بعملية جبانة غادرة (الاثنين)، في محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني».

وأضاف البيان: «لقد كان الفقيد مثالاً يُحتذى في التفاني والإخلاص لخدمة وطنه وشعبه، وكان له الدور الأبرز في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته».

وأكد الجهاز، أن «دم الفقيد سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب إرادة الدولة وإضعاف همة أبنائها»، مردفاً: «نعاهد الشعب العراقي بأن هذه الجرائم لا تزيد أبناءكم في الجهاز إلا إصراراً على المضي قدماً في ملاحقة أعداء العراق حتى تحقيق النصر الناجز».

وكان مصدر أمني عراقي، قد أكد اغتيال ضابط برتبة عقيد شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر: إن «مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات ضمن منطقة البلديات شرقي العاصمة بغداد». وأشار المصدر إلى أن «الحادث أسفر عن مقتل الضابط في الحال».