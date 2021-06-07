شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تقرر تنظيم زيارة ميدانية لمنطقة الألف مصنع للوقوف على مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن المشاكل العالقة فى منطقة الألف مصنع بمدينة القاهرة الجديدة منذ 2005، وقال مرعى، أن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية إلى منطقة الألف مصنع للوقوف على الوضع هناك.

وأوصت اللجنة فى اجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة مشاكل الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، بحضور مستثمرى المنطقة، وهيئة التنمية الصناعية ورئيس جهاز القاهرة الجديدة، بسحب القطع التى يتم استغلالها وطرحها للمستثمرين مرة أخرى وإعطاء أصحابها فرصة للحصول على ترخيص لمدة ٣ شهور.

وأشار مرعى، إلى أن الـ 908 مصانع التى تم حصرها من قبل هيئة التنمية الصناعية لا بد أن تعمل وتكون منتجة، وأن تقوم الجمعيات المستثمرة بإبلاغ المستثمرين هناك بتلك التوصيات.

وكشف اللواء أشرف رأفت، ممثل هيئة التنمية الصناعية، أنه تم تشكيل لجنة لحصر مشاكل المصانع فى منطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة، وانتهت من أعمالها بعد إجازة عيد الفطر، حيث تبين أن هناك 908 قطعة أرض مخصصة مصانع، منها 509 مصانع يعمل وبرخصة تشغيل وبكامل طاقته، و150 مصنعا لا يعمل ومكتمل الإنشاء، و114 مصنع متشطب وبلا معدات، و174 مصنعا لم يتم معاينتهم و149 مصنع مغلق و15 ممتنع.

فيما تساءل رئيس اللجنة: كيف لا تتمكن اللجنة المشكلة من هيئة التنمية الصناعية من دخول المصانع لمعرفة ما طبيعة عملها.

فيما طالب أصحاب المصانع بضرورة تسهيل الإجراءات للمستأجرين من أصحاب المصانع من هيئة المجتمعات العمرانية.

فيما قالت النائبة هالة أبو السعد، أن المنطقة تعانى هناك بسبب انقطاع المياه المتكرر وتراكم المخلفات الصناعية، مضيفة أن المنطقة تحتاج المزيد من العمل.