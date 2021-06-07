شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: العالم بين كورونا ومحاولات التعافى من تداعياتها.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يتضمن أبرز النقاط التي ذكرها تقرير توقعات الوضع الاقتصادي العالمي اعتبارًا من منتصف 2021، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة في مايو 2021.

أوضح التقرير أن انتعاش نمو الاقتصاد الصيني والأمريكي قاد تعافي الاقتصاد العالمي خلال 2021، وأن تلقي اللقاحات أسهم في تحسن آفاق النمو العالمي في عدد من الاقتصادات الكبيرة، كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي للبلدان النامية سيعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022 أو 2023.

وفقًا للأمم المتحدة، إن الاقتصاد العالمي سيشهد معدل نمو بنسبة 5.4% وكذلك الاقتصادات المتقدمة بنسبة 5%، وأيضًا الاقتصادات النامية بشكل عام ستشهد معدل نمو 6.1% خلال 2021، وبشكل خاص؛ ستشهد إفريقيا معدل نمو 3.6%، ومنطقة شرق وجنوب آسيا 7.1%، وغرب آسيا 3.7%، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 4.3%.