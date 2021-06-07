شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش ارتفاع أسعار الكهرباء لمصنع الألومنيوم بنجع حمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد محمد المنوفيطى بشأن انهيار مصنع الألومنيوم بنجع حمادي نتيجة احتساب سعر تكلفة الكهرباء للمصنع بقيمة أعلى من السعر العالمي ما أثر على زيادة تكلفة الإنتاج وصعوبة المنافسة.

ومن جانبه أكد النائب السيد المنوفي خلال اجتماع اللجنة أن المصنع يعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى فى صعيد مصر، لافتا إلى أنه قد ساهم فى دعم الاقتصاد المصرى لعقود من الزمن وأدخل للدولة حوالى 43 مليار جنيه ضرائب وتأمينات وأرباح على مدار سنوات وقدم للدولة الكثير.

وطالب المنوفى بإقرار سعر منخفض لأسعار توريد الكهرباء إلى مصنع الألومنيوم، وكذلك دراسة إنشاء محطة طاقة شمسية، وتنظيم زيارة للجنة الصناعة لزيارة المصنع على الطبيعة.

ومن ناحيته أكد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشكلة زيادة تعريفة الطاقة الكهربائية إلى المصانع هى مشكلة كبيرة ولا تخص وزارة الكهرباء وحدها، إنما تتعلق بعدد كبير من الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية ولابد من إقرار حلول جذرية مشكله عامة لكل الصناع، لافتا إلى أنه لا يجب أن تعمل الحكومة فى جزر منعزلة، وأنه لابد أن يكون هناك تنسيق حتى نحقق 100 مليار جنيه من التصدير.