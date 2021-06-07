شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"النواب": 70 مليار جنيه حجم مشروعات القطاع بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم مشروعات الكهرباء ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى "حياة كريمة" يتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه، موضحا أن حجم الدعم الموجه لقطاع الكهرباء خلال الـ 5 سنوات القادمة، والذى تتحمل تكلفته وزارة المالية من المتوقع أن يبلغ إجماليه نحو 78.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفى، بشأن مواجهة انهيار مصنع الألمونيوم بنجع حمادى، وذلك نظرا لاحتساب سعر تكلفة الكهرباء التى يستهلكها المصنع بقيمة أعلى من سعر المعدلات العالمية، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أن الدولة على استعداد لتغذية الوحدات الصناعية بالطاقة الكهربائية التى تحتاج إليها وبلا حدود، موضحا أن الوزارة تمد المصانع كلها بالطاقة الكهربائية بسعر التكلفة، مشيرا إلى أن الوزارة لا تحقق أرباح أو خسائر من بيع الكهرباء للمصان.