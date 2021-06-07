في 6 نقاط.. بيان عاجل من الري بشأن سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت وزارة الري والموارد المائية بيانا منذ قليل، لتوضيح بعض الحقائق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الوزارة في بيانها:

- بالإشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مناسيب الفتحات بالسد الأثيوبي، فإن وزارة الموارد المائية والري توضح الآتي:

- أقصى منسوب للمياه بالسد هو ٦٤٥ مترا، وأقصى منسوب للتخزين ٦٤٠ مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد 500 متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي ١٤٥ مترا واقصى ارتفاع لتخزين المياه ١٤٠ مترا.

- توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة.

- توجد فتحتين لتصريف المياه تقع على منسوب 542 مترا.

- يتضمن السد عدد (٢) فتحات مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب (٥٤٢) مترا، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٦٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ٤ مليارات متر مكعب.

- يتضمن السد عدد (١١) فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب (٥٧٨) مترا، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٩٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ١٥ مليار متر مكعب.

- وهذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين (١٠٣) إلى (٦٧) مترا ، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها من تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق.