مقتل 18 شخصًا جراء حريق بمصنع في غرب الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهندية أن 18 عاملا وموظفا على الأقل لقوا حتفهم جراء اندلاع النيران في مصنع للمواد الكيميائية في ولاية ماهاراشترا بغرب البلاد اليوم الاثنين.

وشب الحريق في وحدة تصنيع مواد التعقيم في المصنع بمقاطعة بون عصر اليوم الاثنين. ومازالت المحاولات جارية لتحديد مواقع المحاصرين داخل المبنى.

وقال أحد مسؤولي الشرطة من الموقع عبر الهاتف: "لقد انتشلنا 15 جثمانا.. حتى الآن. وهناك مخاوف أن اثنين على الأقل محاصرين داخل المبنى".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن رجال الإطفاء وفرق الشرطة أنقذت عشرين شخصا آخر .

وتصاعدت أعمدة الدخان وألسنة اللهب من المبنى مما تسبب في فزع بين الأشخاص في المنطقة.

وجرى احتواء الحريق بعدما عكفت عربات الإطفاء على اخماده لعدة ساعات. ولم يتضح السبب وراء الحريق ومن المحتمل أن تأمر السلطات بفتح تحقيق، بحسب مسؤولين.

يشار إلى أن الحوادث والحرائق شائعة الحدوث في المصانع الهندية حيث لا تتم غالبا مراعاة معايير السلامة.