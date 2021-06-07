"فايسبوك" يقرّر تعليق حساب ترامب لمدّة عامَيْن جديدَيْن

اسماعيل عبد الحي - كشفت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أمس الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" قرر تعليق حساب الرئيس السابق دونالد ترامب لمدة عامين جديدين.

وأوضح المصدر أن "فايسبوك" أعلن تمديد حظره لحساب ترامب لمدة عامين، قائلا إنه سيتم إلغاء حظره عام 2023.

وعاد أكبر موقع للتواصل الإجتماعي للقول "ستتم إعادة تنشيط الحساب فقط إذا تراجعت المخاطر على السلامة العامة".

وأوضح نيك كليغ، نائب رئيس الشؤون العالمية في "فايسبوك": "نظرا لخطورة الظروف التي أدت إلى تعليق ترامب، نعتقد أن أفعاله تشكل إنتهاكا صارخا لقواعدنا التي تستحق أقصى عقوبة متاحة بموجب بروتوكولاتنا الجديدة".

وحظرت عدة منصات إجتماعية ترامب في أعقاب أعمال الشغب يوم 6 جانفي في مبنى الكونغرس الأمريكي، بسبب مزاعمه غير المستندة إلى أي دليل بتزوير أصوات الناخبين على نطاق واسع في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقالت المنصات الاجتماعية آنذاك، إن منشورات وتدوينات ترامب تحرض على العنف وتهدد السلامة العامة.

وفي أعقاب ذلك، أطلق الرئيس الأمريكي السابق مدونة خاصة به لمشاركة بياناته وإعلاناته مع أنصاره، قبل أن يقرر إغلاقها الأربعاء الماضي.

وأكد كبير مساعدي ترامب، جيسون ميلر أن المدونة "لن تعود"، واصفا إياها في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، بأنها "مساعدة للجهود الأوسع التي نبذلها ونعمل عليها".

ولم يتضح على الفور ماهي الوسائل الأخرى التي قد يلجأ إليها ترامب للتواصل مع مؤيّديه.

سكاي نيوز