36 قتيلا في مواجهات قبلية في دارفور

قتل 36 شخصا على الأقل وجرح العشرات في مواجهات قبلية نهاية الأسبوع الماضي في ولاية جنوب دارفور في جنوب غربي السودان، وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) وشهود، الإثنين. وتواجهت في الاشتباكات قبيلتا الفلاتة والتعايشة في أم دافوق، قرب الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بحسب ما قال شهود لوكالة فرانس برس. ونقلت وكالة «سونا» بيانا أصدرته حكومة ولاية جنوب دارفور أكدت فيه «استقرار الأوضاع الأمنية بالمنطقة».

وما زالت أسباب اندلاع أعمال العنف غير واضحة، لكن غالبا ما تحصل مواجهات مرتبطة بالوصول إلى الأراضي والمياه في المنطقة. ونقلت وكالة «سونا» عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قولها إن «القوات العسكرية المشتركة التي تم الدفع بها لمناطق الصراع القبلي تدخلت للفصل في الصراع القبلي بين قبيلتي الفلاتة والتعايشة، والذي تسبب في مقتل نحو 36 وجرح 32 من الطرفين».