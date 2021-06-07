36 قتيلا في مواجهات قبلية في دارفور

وما زالت أسباب اندلاع أعمال العنف غير واضحة، لكن غالبا ما تحصل مواجهات مرتبطة بالوصول إلى الأراضي والمياه في المنطقة. ونقلت وكالة «سونا» عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قولها إن «القوات العسكرية المشتركة التي تم الدفع بها لمناطق الصراع القبلي تدخلت للفصل في الصراع القبلي بين قبيلتي الفلاتة والتعايشة، والذي تسبب في مقتل نحو 36 وجرح 32 من الطرفين».
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