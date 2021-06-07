«الصحة العالمية» تضغط للحصول على لقاحات لـ«كوفاكس»

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن محادثات تجري مع دول مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين والهند، تتعلق بتبرعات مالية وتبرعات بلقاحات كوفيد-19 لمبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف بروس إيلوارد، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومنسق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 في المنظمة، للصحفيين إن المنظمة ترغب أن تسهم الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان بجرعات.

وأضاف إيلوارد أن اقتراحاً قدمه الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لمنظمة التجارة العالمية لتوسيع نطاق إتاحة اللقاحات الواقية من كوفيد-19 ليس كافيا.

وقال إن التنازل عن حقوق براءات اختراعها سيمثل قيمة إضافية.