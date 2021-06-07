ميركل تدافع عن وزير الصحة ضد اتهامات تخص جودة الكمامات



ابوظبي - سيف اليزيد - دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن وزير الصحة ينس شبان خلال اجتماع حزبي، اليوم الاثنين، وسط جدل حول توزيع كمامات رديئة على المشردين وذوي الإعاقة.وبحسب مصادر مشاركة في اجتماع الحزب المسيحي الديمقراطي، قالت ميركل: «نحن جميعا ندعم (وزير الصحة) ينس سبان»، مضيفة أن الاتهامات الموجهة إليه عارية من الصحة.

واستغل أرمين لاشيت، المرشح الأوفر حظاً لخلافة ميركل في المستشارية بعد انتخابات سبتمبر المقبل، الجدل الدائر في مهاجمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي قاد الانتقادات ضد شبان.

والحزب الديمقراطي الاشتراكي هو شريك تحالف ميركل المسيحي في الائتلاف الحاكم الحالي، لكن الحزبين يخوضان حملات ضد كل منهما الآخر قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر المقبل.

وقال لاشيت في اجتماع الحزب، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعى لتقويض شبان من خلال «حملات سلبية».

ووصف شبان، أمس الأحد، تقارير حول توزيع كمامات غير معتمدة على فئات ضعيفة بأنها «شائنة».

وتأتي الاتهامات على خلفية تقرير لمجلة «شبيجل» حول التعامل مع كمامات واردة من الصين يُزعم أنها رديئة. وجاء في التقرير أن وزارة الصحة خططت لأن تذهب الكمامات التي لم يتم اختبارها وفقاً لمعايير عالية إلى المؤسسات الخاصة بدعم الأفراد ذوي الإعاقة أو المشردين. وتم العدول عن ذلك عقب تدخل من وزارة العمل.

ونفى شبان مجدداً هذه الاتهامات اليوم، مشيراً بأصابع الاتهام إلى وزارة أخرى يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال شبان قبل مشاورات حزبه المسيحي الديمقراطي: «فكرة توزيع حصة خاصة من الكمامات على المشردين وفي إطار مساعدات إدماج المعوقين كانت منبثقة من وزارة العمل».

ويقود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية، هوبرتوس هايل، المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأكد شبان، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، أن الأمر الحاسم في كل ما تفعله الحكومة فيما يتعلق بالكمامات هو ضمان أنها آمنة وتوفر الحماية من العدوى، موضحاً أنه تم فحص جميع الكمامات التي تم توزيعها بدقة للتأكد من أنها تفي بالشروط المطلوبة.

وذكر شبان أنه تم في العام الماضي أيضاً توزيع ملايين الكمامات من نفس النوع عبر الولايات، والتأكد من توفيرها الحماية اللازمة، مضيفاً أن الكمامات التي يدور حولها الجدل حالياً تم فحصها، موضحاً أنه على الرغم من عدم حصول هذه الكمامات على اعتماد من الاتحاد الأوروبي، فإنها آمنة من حيث الحماية من العدوى - «وهذا هو العامل الحاسم».