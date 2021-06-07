تحديد موعد تصويت الكنيست الإسرائيلي على الحكومة الجديدة

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قال يائير ليفين رئيس البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن الكنيست سيصوت على الحكومة الجديدة، التي شكلها معارضو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأسبوع المقبل.

وأضاف أن التصويت على الائتلاف سيتم بحلول يوم 14 يونيو الجاري.

وشكّل زعيم المعارضة المنتمي لتيار الوسط يائير لابيد ائتلافاً من عدة أحزاب للإطاحة بنتنياهو الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ 12 عاماً.

وقال ليفين، أمام المجلس: «سيتم تحديد جلسة البرلمان للتصويت على الحكومة في غضون سبعة أيام، أي بحلول 14 يونيو 2021».

وأوضح أنه سيتم إبلاغ أعضاء البرلمان بالإعلان المتعلق بموعد جلسة التصديق على الحكومة السادسة والثلاثين.