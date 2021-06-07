وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على إحياء المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 7 يونيو 2021 06:06 مساءً - منذ دقيقتين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على ضرورة إحياء المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف في تصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، على ضرورة إعادة الكونجرس شريكا للخارجية الأمريكية في صناعة السياسة الخارجية.

كما أكد بلينكن على دعم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتقديم التمويل للأردن وإسرائيل.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهدت في السابق باستئناف تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

وأشار مساعدون لبايدن أيضا إلى أنهم يرغبون في إحياء هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في سياسة الولايات المتحدة بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكانت إدارة ترامب قد أوقفت تقريبا كل المساعدات بعدما قطعت العلاقات مع السلطة الفلسطينية في 2018. واعتُبرت تلك الخطوة على نطاق واسع وسيلة لإرغام الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل بشروط وصفتها القيادة الفلسطينية بأنها محاولة لحرمانهم من إقامة دولة قابلة للحياة.

وجاء قطع المساعدات بعد أن قرر القادة الفلسطينيون مقاطعة جهود السلام التي تبذلها إدارة ترامب بسبب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها من تل أبيب، في تغيير لسياسة أمريكية متبعة منذ عقود.