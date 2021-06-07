وزير الخارجية الأمريكي: نبذل جهودًا مستمرة لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة

محمد الفلاح - الإثنين 7 يونيو 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تبذل جهودًا مستمرة لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.



وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران منخرطة في مجموعة من الأعمال السيئة بالمنطقة، مؤكدا أنها إذا كانت على وشك امتلاك سلاح نووي سيصبح الأمر أسوأ.

وأوضح قائلا:"إذا استمر البرنامج النووي الإيراني فسينخفض الوقت اللازم لصنع سلاح نووي إلى بضعة أسابيع".

ولفت أنتوني إلى أنه من غير الواضح بعد إذا ما كانت إيران مستعدة للقيام بكل ما يلزم للامتثال إلى الاتفاق النووي.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من الصعب تمديد الاتفاق المتعلق بالرقابة على المنشآت النووية بين إيران والوكالة.

وأبدى رافاييل جروسي اليوم الإثنين قلقه من تخصيب إيران لليورانيوم بنسب مرتفعة.

وقال مدير الوكالة متحدثا عن ارتفاع نسبة التخصيب: "يثير قلقنا، وبرنامج طهران النووي طموح للغاية".

والإثنين الماضي أعلن جروسي الاتفاق مع إيران على تمديد اتفاق مراقبة المنشآت النووية الإيرانية لمدة شهر.

واتفاق المراقبة النووية تم توقعه في شباط/فبراير لتخفيف القيود التي فرضتها طهران ويتيح للمفتشين الدوليين مواصلة عملهم الميداني في إيران في المنشآت النووية.

وتعهدت إيران حينها بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع البيانات من الكاميرات وأدوات المراقبة الأخرى، إذا رُفعت في نهاية الفترة العقوبات الأمريكية المالية والنفطية التي أعاد دونالد ترامب فرضها.

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بتعزيز نظام القبة الحديدية في إسرائيل.

وكشف أن واشنطن تعمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتلبية احتياجات تل أبيب الدفاعية.

وشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من هجمات حماس الصاروخية.

ونوه إلى أن إدارة بايدن ترغب في عودة الكونجرس ليكون شريكا لها في صنع سياسات بلادنا.