شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تطلب من «العشرين» تمويل ولقاحات لـ «كوفاكس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن محادثات تجري مع دول مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين والهند، تتعلق بتبرعات مالية وتبرعات بلقاحات كوفيد-19 لمرفق كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وقال بروس إيلوارد، كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومنسق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 بالمنظمة، للصحفيين إن منظمة الصحة العالمية ترغب أن تسهم الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان بجرعات.

وأضاف إيلوارد أن اقتراحا قدمه الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لمنظمة التجارة العالمية لتوسيع نطاق إتاحة اللقاحات الواقية من كوفيد-19 ليس كافيا، وقال إن التنازل عن حقوق براءات اختراعها سيمثل قيمة إضافية.