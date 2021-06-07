بعملية استمرت ليومين.. القوات الأمنية تقتل داعشياً وتدمر مضافات في ديالى

وقال إعلام الحشد الشعبي، في بيان ورد لـ الخليج 365، اليوم الاثنين، إن "قوات الحشد والجيش أنهت عملية أمنية استمرت ليومين في زور نهر الوند بإطراف قضاء خانقين التابع لمحافظة ديالى".

وأشار البيان إلى "العملية أنجزت اليوم بتدمير 3 مضافات وقتل عنصر بالتنظيم وإصابة آخرين، فضلا عن هروب بقية الارهابيين الى خارج قاطع المسؤولية".



وشرعت قيادة قاطع عمليات ديالى / اللواء 23 و28 و110 وقوة من الجيش العراقي يوم امس الاحد، بعملية أمنية لملاحقة بقايا عناصر تنظيم داعش الارهابي في مناطق زور الوند، حيث اسفرت عن تحقيق نتائجها الكاملة.