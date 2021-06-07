وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية يؤكد لقائد الحركة الشعبية شمال حرص الرياض على تحقيق السلام الشامل في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، حرص المملكة على أمن واستقرار جنوب السودان، وتحقيق السلام الشامل في السودان.

جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم الإثنين، بمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام الفريق توت قلواك.



وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تطرق اللقاء لسير اتفاق السلام المنشّط في جنوب السودان بما يحقق تطلعات حكومة جمهورية جنوب السودان لتحقيق السلام، والتطرق كذلك لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لقطاع الشمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.

ومن جانبه، عبر الفريق توت قلواك عن شكره لوزير الدولة على هذه الزيارة، وحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار جنوب السودان.