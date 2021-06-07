الرئيس المالي المؤقت يعين معارضا رئيسا للحكومة الانتقالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس المالي المؤقت الكولونيل أسيمي جويتا، تعيين السياسي المعارض تشوجويل مايجا رئيسا للحكومة الانتقالية.

وقال جويتا، عقب أدى اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد، إنه سيشرف على المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء انتخابات ديمقراطية.



وتابع جويتا القول : "يتيح لنا الوضع فرصة لإعادة عملية الانتقال إلى المسار الذي يريده الشعب".

وأضاف أنه ملتزم بتنفيذ "الإجراءات اللازمة لنجاح المرحلة الانتقالية ولا سيما تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية تجري في موعدها المحدد".

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت جويتا رئيسا لمالي الشهر الماضي بعد الإطاحة بالرئيس المؤقت باه نداو، إلا أنه أدى اليمين رسميا الإثنين خلال مراسم في العاصمة باماكو.

ويتعرض جويتا لضغوط من القوى الإقليمية والدولية لضمان إجراء الانتخابات في فبراير/شباط القادم كما هو مقرر، لكن مستشاريه توقعوا أن الجدول الزمني قد يتغير.

ومالي، البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، شهدت ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يد أسيمي جويتا ومجموعته من العسكريين.



بعد الانقلاب الأول في 18 أغسطس/آب 2020 ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهرا ويقودها مدنيون.

لكن الكولونيل جويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو/أيار وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين.